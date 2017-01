Seleção sub-20 estreia no Sul-Americano no Equador

Sob o comando de Rogério Micale, técnico da conquista do ouro olímpico nos Jogos Rio-2016, o Brasil estreia nesta quarta-feira, às 22h15 (de Brasília), no Sul-Americano Sub-20. O Equador, anfitrião do torneio, será o primeiro adversário, no estádio Olímpico, na cidade de Riobamba.

A seleção brasileira terá na competição jogadores conhecidos do público como os atacantes David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu (Flamengo) e Richarlison (Fluminense), além do lateral-esquerdo Guilherme Arana (Corinthians). Brasileiros e equatorianos estão no Grupo A, que conta também com Chile, Colômbia e Paraguai.

Ao todo, ao longo da preparação da seleção sub-20 para este Sul-Americano, foram quatro jogos-treino: 3 a 0 contra o Tigres-RJ, 1 a 0 frente ao Madureira-RJ, 4 a 2 em cima do Independiente Del Valle sub-20 e 2 a 1 sobre o time profissional do atual vice-campeão da Copa Libertadores.

O time que deverá começar jogando nesta quarta-feira é formado por: Cleiton; Dodô, Lyanco, Léo Santos e Guilherme Arana; Allan, Douglas e Giovanny; David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison.