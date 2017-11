Seleção feminina goleia o Chile e Marta destaca evolução da equipe adversária

A seleção brasileira feminina goleou o Chile por 4 a 0 na noite de sábado, na casa do adversário, em amistoso que visa a preparação para a Copa América de 2018, que acontecerá no Chile, entre 4 e 22 de abril.

O duelo aconteceu no estádio Diaguita, em Ovalle, e o time brasileiro não encontrou dificuldades para superar a adversária. Érika, Rafaelle, Bia Zaneratto e Marta marcaram os gols da vitória.

Marta não enfrentava uma seleção sul-americana há mais de seis anos – em 2014 ela ficou de fora da Copa América, já que a competição não era data Fifa. Em campo, a capitã do time brasileiro destacou a melhora do futebol do time adversário.