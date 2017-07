Seleção feminina é batida pela Alemanha e perde série invicta com Emily Lima

A seleção brasileira feminina de futebol sofreu nesta terça-feira a sua primeira derrota sob o comando da técnica Emily Lima. No Stadion am Hardtwald, em Sandhausen, a equipe perdeu amistoso para a Alemanha, o time da casa, por 3 a 1.

O próximo compromisso da seleção brasileira será o Torneio das Nações, uma competição amistosa que será disputada a partir do final do mês nos Estados Unidos. E a estreia da equipe será no dia 27, diante do Japão, em Seattle, no CenturyLink Field. Em 30 de julho, a equipe vai enfrentar a seleção norte-americana. Já em 3 de agosto, a adversária do Brasil vai ser a Austrália.

Em um ano sem competições oficiais, a seleção brasileira vem utilizando os amistosos como preparação ao Sul-Americano de 2018, que será disputado no Chile, sendo classificatório para o próximo Mundial de 2019, na França, e a Olimpíada de 2020, em Tóquio.