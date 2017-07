Seleção do México supera El Salvador na estreia na Copa Ouro

A seleção do México não decepcionou no seu jogo de estreia na Copa Ouro, que está sendo realizada nos Estados Unidos. No fim da noite de domingo, no Qualcomm Stadium, em San Diego, a equipe superou El Salvador por 3 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo C e que atraiu 53.133 espectadores.

O principal destaque do triunfo foi Elías Hernández, que deu duas assistências e marcou o segundo gol da equipe, aos 29 minutos do primeiro tempo, desempatando o placar. Antes, Hedgardo Marín abriu o placar aos oito minutos para o México e Nelson Bonilla igualou para El Salvador aos dez.

LEIA TAMBÉM: Juventude vence o ABC com primeiro tempo espetacular e segue líder da Série B

Na etapa final, a seleção mexicana sacramentou o seu triunfo com o gol anotado por Orbelín Pineda aos dez minutos. A equipe foi comandada do banco de reservas por Pompilio Páez, pois Juan Carlos Osorio cumpriu o primeiro de seis jogos de suspensão por ter ofendido a arbitragem do duelo com Portugal pelo terceiro lugar da Copa das Confederações.