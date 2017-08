Seleção começa a se apresentar no Sul para encarar o Equador

Na chegada, Tite comentou sobre a “nova etapa” da seleção, pois o Brasil já está garantido no Mundial da Rússia. “A Copa do Mundo definitivamente começou. E a exigência e cobrança de desempenho permanecem a mesma”, afirmou o treinador. Ele se mostrou ansioso por jogar em Porto Alegre. “É especial, é a minha casa, minha terra, tenho revisto amigos onde eu profissionalmente me criei. Tem um componente emocional forte.”

Miranda, Cássio, Fagner e Luan já estão na capital gaúcha. Rodrigo Caio é esperado por volta das 23h. O goleiro Alisson, ex-Internacional, passará a noite com familiares e se apresenta nesta segunda. Os convocados do Real Madrid, Marcelo e Casemiro, além de Roberto Firmino, do Liverpool, chegam somente na terça.

A seleção brasileira começou a se apresentar, ainda que timidamente, na noite deste domingo em Porto Alegre visando a próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Ao todo, quatro jogadores e a comissão técnica já chegaram ao hotel onde o Brasil está concentrado para o jogo da próxima quinta-feira, diante do Equador, na Arena Grêmio. Principal estrela do time nacional, Neymar chega nesta segunda-feira.

O auxiliar Cléber Xavier falou rapidamente sobre os adversários. “Com algumas transformações. O Equador mudou alguns jogadores – é o primeiro jogo e a gente está mais focado neles. A Colômbia é dependente do James Rodríguez e tem o retorno do Falcao, que é um grande jogador. Os detalhes já estão todos guardadinhos e amanhã (segunda) vamos apresentar aos jogadores”, declarou.

Tite comanda o primeiro treino do Brasil na tarde desta segunda-feira, no CT do Grêmio. Na terça, a atividade será no estádio Beiro-Rio. Palco do jogo com o Equador, na quinta-feira, a Arena do Grêmio será o local do último treino, na véspera da partida.

Após o jogo com os equatorianos, a seleção viaja a Manaus para treinos no próximo final de semana. Depois, segue para Barranquilla, onde enfrenta a Colômbia em 5 de setembro pela rodada seguinte do qualificatório sul-americano.