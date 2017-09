Seleção brasileira espera levar 30 mil pessoas ao treinamento aberto em Manaus

Como tem acontecido desde o ano passado, a seleção brasileira fará um treino aberto à torcida. Desta vez na Arena Amazônia, em Manaus, onde a equipe realizará a preparação para o jogo desta terça-feira contra a Colômbia, em Barranquilla, pela 16.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

A atividade, com presença de público, está marcada para a tarde deste sábado e a expectativa é de que mais de 30 mil torcedores apareçam para ver o time do técnico Tite. A entrada foi trocada por um quilo de alimento não perecível. O total arrecadado será doado a entidades assistências da capital do Amazonas.

No ano passado, antes da partida contra a Colômbia, a segunda do treinador no comando da seleção brasileira, os jogadores também fizeram treino aberto na Arena Amazônia e cerca de 15 mil pessoas compareceram.