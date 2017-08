Seis times disputam três vagas na Copa Zé Zázeri

Já no Grupo B, com mais duas rodadas pela frente, a briga ainda está em aberto para todas as equipes. Guanabara e Novo Mundo, líderes com 10 pontos, estão classificados. Vila Bertini (4 pontos), Pernambuco (4), Guerreiros (3), Rio Branco Eterno (3) e Cidade Jardim (0) lutam pelas últimas duas vagas no G4. O Novo Mundo é a equipe que folga neste fim de semana.

No Grupo A, resta definir somente o último classificado. E, por coincidência, justamente os dois concorrentes diretos pela vaga se enfrentarão neste domingo, às 10 horas. O São Domingos, quarto colocado com 4 pontos, jogará por um empate diante do São Vito, que tem 3. O São Vito ao menos jogará no campo de seu bairro, e espera contar com a torcida para buscar a vitória da classificação. Nesta chave, somente o Americana, derrotado nas quatro rodadas, não tem mais chances.

A Copa Zé Zázeri vive ares de decisão. Neste domingo, o principal campeonato amador de Americana vai para a quinta rodada, a última do Grupo A, que tem seis times, e penúltima do Grupo B, composto por sete equipes. Até o momento, já foram conhecidos cinco classificados por antecipação: São Roque, Cantareira e Karatê (Grupo A) e Guanabara e Novo Mundo (Grupo B). Os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase.

Foto: Divulgação

VARZEANÃO. No Campeonato Barbarense de Futebol Amador, a segunda fase chega ao fim neste sábado. São dois grupos com quatro times e Real Vista Alegre e Esmeralda, que lideram as suas chaves, já estão classificados para as semifinais. No Grupo A, a briga pela última vaga será entre União São Fernando, que soma quatro pontos e só precisa de um empate diante do Real Vista Alegre, e Holanda, que tem um ponto e depende da combinação de resultados.

No Grupo B, Tubarão e Lado Leste farão o confronto mais aguardado do fim de semana no campo do Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho, no bairro São Francisco, às 15h45. Ambos somam 3 pontos e lutam pelo segundo lugar da chave. O Tubarão joga pelo empate por ter melhor saldo (1 contra -1).

ELIMINADO. O Unidos da Linópolis foi excluído do campeonato por decisão da JDD (Junta Desportiva Disciplinar) da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Na segunda rodada da segunda fase, o time foi a campo contra o Tubarão com apenas nove jogadores. Durante o duelo, três atletas saíram de campo lesionados e o jogo teve que ser encerrado.

A equipe infringiu o artigo 26 da competição, que determina a exclusão do time que ficar com menos de sete atletas em campo. O Unidos ainda deverá ser rebaixado à 2ª Divisão do torneio. Um recurso será analisado pela JDD. Com isso, o duelo contra o já classificado Esmeralda, neste sábado, foi cancelado. O adversário do Unidos ficou com três os pontos.