Segundo Mourinho, Fellaini é dúvida para estreia do United na Liga dos Campeões

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, colocou em dúvida a participação do meio-campista Marouane Fellaini na estreia da equipe inglesa na Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), contra Basel, da Suíça, no estádio Old Trafford, em Manchester. O técnico confirmou que o belga sentiu um problema antigo na panturrilha em jogo da seleção de seu país diante da Grécia, na semana passada, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

“Sim, ele teve um problema com sua equipe nacional e então jogou contra a Grécia. Depois da partida, sentiu o problema. Ele é um jogador muito importante para mim, mais importante do que você imagina. Me sinto mais fraco sem Fellaini na minha equipe, não importa se estiver no campo ou no banco. Se sua condição melhorar, será selecionado, porque gosto dele. Mas, no momento, não posso dizer nada”, desconversou o treinador português em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Por outro lado, José Mourinho confirmou a escalação do goleiro David De Gea equipe contra o time suíço, descartando a possibilidade de revezamento entre o espanhol e argentino Sergio Romero, titular na conquista da Liga Europa na temporada passada.