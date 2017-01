Segunda divisão do futebol feminino terá Vasco, Lusa, Náutico e América-MG

Pela primeira vez, em 2017 o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol terá duas divisões. Após a divulgação dos 16 times da elite, nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a lista de participantes da segunda divisão, chamada de A-2.

Chama a atenção o fato a presença de equipes de 16 estados diferentes, nenhum deles do Sul do País. Além disso, há diversos times que têm tradição no futebol masculino, como o Vasco, a Portuguesa, o Náutico, o América-MG, o Botafogo-PB, o Mixto e o Tuna Luso, do Pará. Corinthians, Santos, Ponte Preta, Sport, Vitória, Grêmio, Flamengo e Coritiba jogam a primeira divisão.

Na quinta a CBF confirmou que vai cobrar dos clubes que tenham equipes de futebol feminino. Eles têm até 2019 para se adequarem. A partir de então, só poderá jogar competições da Conmebol os times que mantiverem equipes femininas.

Vasco, Portuguesa e América-MG disputaram o Brasileirão Feminino do ano passado, mas não conseguiram se manter na elite nem pelo ranking nacional feminino (que premiou seis clubes), nem pela cota destinada a times “de camisa”. Eram oito vagas, distribuídas a partir da classificação do Brasileirão 2016. O América-MG foi rebaixado, enquanto o Vasco estava na Série B.

A CBF deu até 2 de fevereiro para que os clubes confirmem participação na Série A2 do Brasileirão. A lista tem Centro Olímpico, Portuguesa (SP), Caucaia (CE), Duque de Caxias, Vasco (RJ), Viana, JV Lideral (MA), Pinheirense, Tuna Luso (PA), Tiradentes (PI), América-MG, Botagogo-PB, Mixto (MT), CRESSPOM (DF), União Desportiva Alagoana (AL) e Náutico (PE).

Já a Série A1 terá: Audax/UNIP, Corinthians/Audax, São José, Santos, Ponte Preta, Rio Preto, Ferroviária (SP), Vitória-PE, Sport Recife (PE), São Francisco, Vitória (BA), Iranduba (AM), Kindermann (SC), Grêmio (RS), Flamengo (RJ) e Foz Cataratas/Coritiba.