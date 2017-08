Sede Náutica tem rodada dupla do Jovens

A 16ª Copa Esper Embalagens, disputada na Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, tem rodada dupla da categoria Jovens neste fim de semana. Serão cinco jogos na tarde deste sábado e mais cinco na manhã de domingo. O campeonato de futebol minicampo tem a participação de dez equipes, que se enfrentarão em turno e returno. Os dois primeiros avançam direto para a segunda fase, enquanto os outros oito precisarão disputar uma repescagem.

Passadas cinco rodadas, o Trevilub/Manserv Logística lidera o torneio com 12 pontos, mesma pontuação do L&L Express/Junior Polimentos, mas com melhor saldo de gols: 7 a 6. Próximo do topo da classificação aparece o Peol Ar Condicionado/Tapeçaria Americana, com 10 pontos. Até o momento, dois jogadores dividem a artilharia da Copa Esper Embalagens, com oito gols: Sidnei, do FK Fernandes Lavagens/Viel Seguros e Mateus Diniz, do Peol Ar Condicionado/Tapeçaria Americana. Foto: Arquivo / O Liberal

A Sede Náutica do Rio Branco vive fase de reconstrução. Do ano passado para cá, o número de associados mais que dobrou e o campeonato interno do clube voltou a se tornar um dos principais de Americana.