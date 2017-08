‘Se não houver surpresas, Corinthians será o campeão’, diz Pelé

Pelé elogiou nesta sexta-feira o futebol jogado pelo Corinthians neste Brasileirão e acredita que, se não ocorrer surpresas, o time paulista será o campeão brasileiro. “Se nada de anormal acontecer, se não houver surpresas…”, declarou o Rei do Futebol, antes de ponderar: “Esta fase do Corinthians é uma das melhores, mas o meu Santos está aí”, disse.

Pelé concedeu entrevista coletiva após o lançamento, em Curitiba, do Programa Esportivo Lúdico Educacional (P.E.L.E.), voltado para o ensino fundamental e que irá ajudar as escolas a organizar e planejar o currículo de Educação Física. O programa oferece a sistematização de atividades lúdicas esportivas com atividades em contraturno escolar e Curitiba foi a primeira cidade a aderir ao projeto.

LEIA TAMBÉM: Everton Ribeiro treina como titular, mas não entra no BID e adia estreia no Fla

O ex-jogador também comentou sobre os altos valores de negociações de jogadores, incluindo Neymar, recentemente negociado pelo Barcelona para o Paris Saint-Germain por 220 milhões de euros. E evitou comparações com o tempo em que era jogador.