Schalke contrata atacante Mark Uth, do Hoffenheim

Já pensando na próxima temporada, o Schalke anunciou nesta terça-feira um reforço para o seu elenco. Trata-se do atacante Mark Uth, que defendia o Hoffenheim. O jogador acertou contrato de quatro anos, até junho de 2022, com início somente em julho do próximo ano. O Schalke fez a contratação sem custos.

Aos 26 anos, Uth é um dos destaques da atual edição do Campeonato Alemão. Com nove gols, é o quarto na lista de artilheiros. “Uth é um dos atacantes mais perigosos do futebol alemão neste momento e vai melhorar nossas opções no ataque de forma drástica no próximo verão”, declarou Christian Heidel, diretor esportivo do Schalke.

LEIA TAMBÉM: Lugano revela frustração por reserva no São Paulo: 'Esforço para entender'

O jogador afirmou que escolheu o caminho certo a seguir ao acertar o futuro contrato com o Schalke, que é o atual vice-líder do Alemão. No Hoffenheim, ele disputa sua terceira temporada, com 28 gols em 72 partidas oficiais. O atacante chegou ao clube alemão em 2015, vindo do holandês Heerenveen.