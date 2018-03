Schalke 04 bate Wolfsburg, garante 2º lugar e impede título do Bayern no domingo

Graças a um gol contra marcado aos 41 minutos do segundo tempo, o Schalke 04 venceu o Wolfsburg por 1 a 0, fora de casa, no último jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Alemão. Com o resultado, o time de Gelsenkirchen assegurou a vice-liderança até o término da 27ª rodada da competição e também impediu que o líder Bayern de Munique possa se sagrar campeão por antecipação neste domingo, quando encara o RB Leipzig, às 14 horas (de Brasília).

O triunfo fez o Schalke chegar aos 49 pontos na segunda posição, cinco à frente do Borussia Dortmund, atual terceiro colocado, que tem 45 pontos e torcia por um tropeço do rival para poder assumir a vice-liderança neste domingo, quando enfrenta o Hannover, às 9h30 (de Brasília), em casa.

No topo disparado da tabela, com 66 pontos, o Bayern vislumbrava, antes da abertura desta rodada, a possibilidade de ficar com a taça neste domingo. Porém, agora não existe mais esta chance matemática, pois o Schalke 04 poderá chegar aos 70 pontos caso vença as sete partidas restantes que tem para fazer, sendo que o time do Munique chegará ao máximo de 69 no confronto com o RB Leipzig.

Já o Wolfsburg estacionou nos 25 pontos, na 15ª posição, e seguiu logo acima da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Mainz, que horas mais cedo foi derrotado por 3 a 0 pelo Eintracht Frankfurt, fora de casa, e permaneceu na 16ª colocação. A equipe também tem 25 pontos, mas está em desvantagem nos critérios de desempate.

Para o Wolfsburg, a derrota deste sábado foi amargada também pelo fato de que a equipe desperdiçou um pênalti aos 31 minutos da etapa final. Paul Verhaegh parou em defesa do goleiro Ralf Faehrmann, que acabou sendo decisivo para o triunfo dos visitantes.

E quem brilhou na jogada que definiu o triunfo do Schalke foi o atacante camaronês Breel Embolo, que substituiu Amine Harit aos 15 minutos do segundo tempo. Após aproveitar uma bola sobrada pelo lado direito da grande área, aos 41, ele deu uma bela meia-lua em um defensor e cruzou rasteiro. Na pequena área, o zagueiro Robin Knoche tentou cortar, mas acabou tocando a bola para o próprio gol.

No próximo dia 31, pela 28ª rodada do Alemão, o Schalke jogará em casa contra o Freiburg. Na mesma data, o Wolfsburg atuará na capital nacional diante do Hertha Berlin. Também no dia 31, dependendo da combinação de resultados, o Bayern poderá se sagrar campeão em pleno clássico contra o Borussia Dortmund, em Munique.