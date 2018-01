Sasha se diz pronto para jogar como centroavante

Se líderes do elenco deixaram o clube ao fim da última temporada, o novo técnico do Santos, Jair Ventura, terá que buscar soluções para compor o time. E Sasha se colocou à disposição para substituir Ricardo Oliveira como centroavante, apesar de estar mais acostumado a atuar em outra função.

“Fiz toda a minha base jogando mais como extremo, pelos lados. Mas sempre que precisaram de alguém na frente, pude contribuir com isso. Se o professor precisar de mim nesta posição, vai ser tranquilo, não vai ser novidade”, considerou.

Aos 25 anos, Sasha viveu temporada de altos e baixos em 2017, principalmente por conta de alguns problemas físicos, mas garantiu estar recuperado para ajudar o Santos. O jogador pediu apenas uma semana de treinos para chegar à melhor forma física antes de estrear pelo clube.

LEIA TAMBÉM: Exame não detecta lesão, mas Bruno Henrique é dúvida

“Me apresentei normalmente no Inter, mas só fiz a parte clínica. Os treinos mais pesados eu comecei aqui no Santos. Tem bastante coisa para recuperar da semana perdida. Com certeza, em mais uma semana estarei preparado”, explicou o atleta, que não deve atuar na primeira rodada do Campeonato Paulista diante do Linense, quarta-feira que vem, fora de casa.