São Roque goleia e conquista o título amador de Americana

O São Roque é o campeão amador de 2017 em Americana. O título foi coroado com uma goleada por 4 a 0 para cima do Guerreiros do Alvorada, na manhã do último domingo, no estádio Décio Vitta. Danilo Neco e Fábio Leite abriram vantagem no primeiro tempo, enquanto Joca e Nathan sacramentaram a vitória na etapa final. Nathan, do São Roque, e Izaías, do Guerreiros, dividiram a artilharia do torneio, com oito gols cada.

“Foi um bem truncado até, no começo. Só depois da parada técnica no primeiro tempo que passamos a tocar a bola com mais tranquilidade, não entrar na correria deles, e procurar arriscar mais. Começamos a jogar o nosso futebol a partir dos 25 minutos e fomos felizes em fazer três gols de fora da área, que era o que eu vinha pedindo para fazerem”, avaliou o técnico campeão, Tuiú Feitoza, que neste ano comemorou outro título amador, em Santa Bárbara d’Oeste, com o Esmeralda.

Embora o título não seja reconhecido oficialmente pela LAF (Liga Americanense de Futebol), que cancelou a então Copa Zé Zázeri na segunda fase, jogadores e torcedores do São Roque fizeram uma grande festa, que se estendeu do estádio ao bairro da equipe vencedora até o anoitecer. “Para nós da família São Roque, independentemente de ter a LAF ou não, o sentimento é de alegria por sermos os campeões da cidade sim. Nós já pagávamos as inscrições, as taxas de arbitragem. A LAF só tinha a obrigação de cumprir o regulamento, coisa que não fez”, disse Tuiú.