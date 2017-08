São Roque e Novo Mundo seguem 100% na Copa Zé Zázeri

Caiu mais um invicto na Copa Zé Zázeri. Atuando no campo do Zanaga, o Karatê perdeu para o Cantareira por 3 a 1, domingo, pela terceira rodada, e conheceu sua primeira derrota na competição. Foto: Gabriela Giuseppin / Divulgação

Com isso, seguem com 100% de aproveitamento no principal campeonato amador de Americana o São Roque, que fez 6 a 4 no São Vito e lidera o grupo A, e o Esporte Clube Novo Mundo, que bateu o Cidade Jardim por 3 a 1 e disparou na ponta do grupo B.

O regulamento do torneio prevê que as equipes joguem entre si dentro de cada grupo, em turno único. As quatro melhores avançam para a segunda fase, quando novamente serão formadas duas chaves. A partir daí, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais.