São Paulo vai testar reservas em jogo-treino contra time de Joel Santana

O técnico Dorival Junior vê a atividade como uma forma de intensificar os treinos e dar ritmo de jogo aos jogadores do banco e dos que não vêm sendo relacionados para as partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro.

No treino desta sexta no CT da Barra Funda, o treinador repetiu a escalação da atividade tática do dia anterior, mantendo Éder Militão na lateral direita, no lugar de Buffarini, e montando a zaga com Lugano e Aderllan. Treinaram: Militão, Lugano, Aderllan e Edimar; Petros; Lucas Fernandes, Jucilei, Hernanes e Marcos Guilherme; Gilberto.

Na segunda parte das atividades, o zagueiro Douglas foi testado no lugar de Lugano; Júnior Tavares substituiu Edimar na lateral esquerda; e Gomez e Shaylon entraram nas posições de Jucilei e Hernanes, respectivamente.

O atacante Lucas Pratto, que tinha previsão de retornar aos gramados nesta sexta, foi poupado, mas já faz exercícios leves separado do restante do elenco. Ele retornará às atividades normais na próxima segunda-feira.