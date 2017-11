São Paulo vai ao Sul defender sequência invicta no Brasileirão diante do Grêmio

“É frustrante (ainda não ter 47 pontos) e queremos liquidar logo isso, mas estamos numa crescente absurda, nas cabeças no segundo turno”, avaliou o volante Petros. “O principal erro do São Paulo no ano foi não ter tido essa regularidade”.

No time do técnico Dorival Junior, o “mantra” pelos 47 pontos continua. O elenco defende que precisa alcançar esta pontuação para zerar o risco de rebaixamento no torneio – ainda que as chances de isso acontecer já sejam remotas.

Embalado por cinco jogos de invencibilidade, o São Paulo vai a Porto Alegre nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio, na Arena Grêmio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será decisiva para o time paulista manter as suas chances de se classificar para a Copa Libertadores e será, para os mandantes, o último teste antes das finais da edição deste ano do torneio continental.

Petros elogiou a consistência que o time adquiriu sobretudo no segundo turno da competição, mas pediu pés no chão quanto à possibilidade de classificação para o torneio continental. “O trabalho é muito consistente e visa coisas grandes, como merece o São Paulo. Mas não estamos aqui para enganar ninguém. É um ano difícil e eu sempre fui contra a euforia pela Libertadores. As pessoas estão contando que Grêmio e Flamengo serão campeões (da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente, o que poderia fazer o G-6 virar G-9), mas as finais ainda vão ser disputadas”.

O time deve ter apenas uma novidade em relação à equipe que entrou em campo para o duelo contra o Vasco, no último domingo, no Rio de Janeiro, que terminou empatado por 1 a 1. Militão, suspenso, deve dar lugar a Araruna, que terá uma nova chance no time titular depois da atuação fraca diante da Chapecoense.

LEIA TAMBÉM: Prêmio Bola de Ouro vai dar R$ 11 milhões extras a Neymar no PSG

Maicosuel, titular contra os cariocas no lugar do meia peruano Cueva, deve ser mantido no time. Lucas Fernandes é opção para a posição. O reserva argentino Jonatan Gomez, com dores no joelho direito, também segue fora da lista, além de Bruno (dores nas costas), Morato e Wellington Nem (em recuperação de cirurgias no joelho direito).