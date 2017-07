São Paulo tenta reagir diante do Flamengo para não entrar na degola

O São Paulo enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 11.ª rodada, correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento pela primeira vez no Campeonato Brasileiro em caso de derrota. Obviamente, ainda é cedo para citar um perigo real de queda à Série B, mas o time teme o efeito psicológico de ficar entre os quatro piores colocados. Já são cinco rodadas sem vitórias e apenas um ponto de vantagem para a zona da degola.

O palco da partida seguramente vai trazer dificuldades para o São Paulo. O Flamengo está invicto nos três jogos realizados no estádio localizado na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Uma das razões é a pressão causada pela proximidade dos alambrados com o gramado, o que cria um pequeno caldeirão. Pequeno mesmo, pois a capacidade não passa de 20 mil pessoas.

Os flamenguistas empurraram a equipe na goleada sobre a Chapecoense (5 a 1) e nas vitórias sossegadas diante da Ponte Preta e do Santos (ambas por 2 a 0). Em todas, o time carioca jogou bem.