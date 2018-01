São Paulo se vinga da Chapecoense e enfrentará Botafogo-SP na 3ª fase da Copa SP

Com dois golaços de Toró, o São Paulo garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira ao se “vingar” da Chapecoense, para quem havia sido eliminado no ano passado, justamente na segunda fase, com a vitória por 2 a 0. A partida ainda ficou paralisada por quase 20 minutos devido a uma queda de energia no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com a vitória, o São Paulo vai reencontrar o Botafogo-SP, que eliminou a Ponte Preta com um triunfo por 1 a 0, em Franca (SP), na terceira fase. Os dois times estavam no mesmo grupo na etapa inicial da competição e o time da capital paulista goleou por 4 a 0.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O São Paulo tomou a iniciativa, mas encontrou muitas dificuldades para escapar da forte marcação imposta pela Chapecoense. Na melhor oportunidade, Liziero quase surpreendeu o goleiro do time catarinense, que viu o cruzamento explodir no travessão.