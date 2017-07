São Paulo se ‘arma’ para segurar Rodrigo Caio e Cueva

Foto: Site Oficial - saopaulofc.net

A diretoria do São Paulo está se preparando para receber propostas oficiais pela contratação do zagueiro Rodrigo Caio e do meia Cueva. A intenção inicial é segurar os dois, como foi prometido ao novo técnico Dorival Junior, mas a situação preocupa os dirigentes.

O caso de Rodrigo Caio é o mais urgente. O Zenit, da Rússia, fez uma sondagem e ofereceu 12 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), valor que foi rejeitado prontamente pela diretoria. O clube russo tem a intenção de aumentar a proposta e alcançar o valor de sua multa rescisória, próximo dos 18 milhões de euros (R$ 67,8 milhões). Se isso se confirmar, o São Paulo não teria como recusar a proposta. A decisão pertenceria somente ao jogador. O São Paulo tem direito a 80% do valor total (R$ 54,2 milhões).

O meia Cueva teria uma proposta do futebol turco, mas não existem informações oficiais sobre o caso. O clube também não foi revelado. Fontes ligadas à diretoria afirmam que o time tem a intenção de vendê-lo em virtude da queda de rendimento do peruano. Outros defendem sua permanência como principal figura de criação da equipe. Existe a expectativa de conseguir 10 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões).