São Paulo reage no segundo tempo e arranca empate por 2 a 2 com a Chapecoense

Foto: Luis Moura - WPP - Estadão Conteúdo

Depois de fazer dois gols de vantagem, a Chapecoense cedeu o empate por 2 a 2 ao São Paulo, nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time tricolor iguala a sua maior sequência invicta – são quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate.

O empate por 2 a 2 acabou sendo comemorado como uma vitória pelos são-paulinos, que viram o time do técnico Dorival Junior precisar correr para não sofrer a primeira derrota no gramado do estádio municipal neste ano.

Os dois gols dos visitantes tiveram participação de Reinaldo, que atua no time de Santa Catarina emprestado pela equipe tricolor. O lateral-esquerdo deu assistência para Wellington Paulista no primeiro e fez o dele em cobrança de pênalti. O centroavante Gilberto e o zagueiro equatoriano Arboleda marcaram para os mandantes.