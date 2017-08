São Paulo precisa da 2ª vitória fora para fugir do Z4

O São Paulo tem neste domingo a incômoda missão de conquistar, após oito derrotas e um empate, a sua segunda vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O desafio é duplo: além de diminuir o péssimo cenário dos jogos longe do Morumbi, um trunfo diante do Avaí, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 21.ª rodada, seria também uma segunda vitória seguida – algo que só aconteceu uma vez nesta competição.

Expectativa não falta para o time do treinador Dorival Junior. Comissão técnica e elenco insistiram durante a semana na importância da vitória contra um rival da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, tenta se afastar do grupo da degola e embalar de vez na tabela de classificação. O adversário é direto: o Avaí tem 21 pontos e também tenta engrenar a terceira partida sem derrota.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

Durante a semana, o treinador fez testes e deverá entrar em campo com quatro novidades em relação ao time que venceu o Cruzeiro. A principal delas é no gol: Sidão será titular no lugar de Renan Ribeiro. É a primeira vez que o treinador abrirá mão de Renan desde que assumiu o comando do São Paulo no lugar de Rogério Ceni.