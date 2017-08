São Paulo pode ter até cinco novidades para jogo contra o Avaí

Ciente da importância de uma segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro – seria apenas a segunda vez que isso aconteceria nesta edição do torneio -, Dorival Junior vem fazendo testes e o São Paulo poderá entrar em campo contra o Avaí, no próximo domingo, com até cinco novidades em relação ao time titular que jogou contra o Cruzeiro.

A principal delas já está confirmada: Sidão será titular no lugar do goleiro Renan Ribeiro. Vai ser a primeira vez que Dorival abrirá mão de Renan como titular desde que assumiu o comando do São Paulo.

Durante os treinos desta semana no CT da Barra Funda, Dorival fez novos testes e manteve alguns nomes entre os titulares. Contra o Avaí, o São Paulo terá o já esperado retorno de Cueva, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro.