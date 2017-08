São Paulo pode perder Rodrigo Caio nos últimos dias da janela de transferências

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

O clássico com o Palmeiras neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, pode marcar a despedida do zagueiro Rodrigo Caio do São Paulo. Internamente, o atleta é visto como a “bola da vez” para uma possível saída do São Paulo na próxima semana, durante os últimos dias da atual janela de transferência.

Em junho, o jogador chegou a ser sondado pelo Zenit, da Rússia, mas a negociação acabou não dando certo. Agora, vem despertando o interesse da Roma e do Napoli, da Itália, e do Ajax, da Holanda.

O técnico Dorival Junior negou ter conhecimento de uma negociação em andamento, mas reconheceu que, caso algum time europeu pague a multa rescisória do atleta – de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 67 milhões) -, a decisão estará na mão do zagueiro.