São Paulo perde do Flamengo e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

A 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ficar marcada na memória do torcedor do São Paulo. O time sucumbiu diante do Flamengo no estádio Luso-Brasileiro, no Rio e com a derrota por 2 a 0 entrou na zona de rebaixamento. Cada vez mais pressionada, a equipe do técnico Rogério Ceni chegou a seis partidas sem vitória e confirmou a péssima campanha como visitante – um empate e cinco derrotas. Com 11 pontos, ocupa apenas a 17.ª posição na tabela de classificação. O cenário é de impaciência e muita insatisfação por todos os lados.

Já o Flamengo manteve 100% de aproveitamento em quatro jogos no estádio situado na Ilha do Governador, na zona norte do Rio – Chapecoense, Ponte Preta e Santos em partidas anteriores – e chegou a 20 pontos para se manter na terceira colocação do Brasileirão.

Sem o volante Thiago Mendes, negociado com o Lille, da França, o São Paulo foi para campo com Wesley e promoveu a estreia de Petros. O jogador, apresentado na última quinta-feira, entrou no lugar de Denilson. Entre uma trombada e outra, o camisa 6 derrubou Guerrero na entrada da área e viu uma falta perigosa ser marcada contra o time tricolor. Aos 37, o atacante peruano mandou um chute certeiro no ângulo esquerdo do goleiro Renan Ribeiro, abrindo o placar para os donos da casa.