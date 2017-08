São Paulo mira jogo contra o Avaí para reverter péssimo retrospecto fora de casa

Os dois próximos compromissos do time são fora de casa: no próximo domingo, às 16 horas, contra o Avaí, pela 21ª rodada do Brasileirão; e no domingo seguinte, contra o Palmeiras, pela 22ª. Para o zagueiro Arboleda, o apoio das torcidas, tanto do São Paulo, quanto dos rivais, é um dos fatores que podem explicar os resultados.

O São Paulo quer aproveitar a melhoria no clima da equipe após a vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro para tentar evoluir em um dos aspectos que mais vem trazendo incômodo para o grupo e para a torcida: o retrospecto fora de casa no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time venceu uma única partida como visitante, na virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Rio. Fora isso, foram oito derrotas e um empate.

A semana promete mudanças significativas no time do São Paulo, sobretudo no setor ofensivo. Sem poder contar com Pratto e Marcinho, que cumprirão suspensão no próximo jogo, Dorival já demonstrou no treino da última terça-feira que está disposto a testar diversas opções.

Além dos titulares Petros, Hernanes e Cueva, Dorival testou a formação da linha ofensiva também com Jucilei, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme. O atacante Gilberto, que voltou a entrar em campo pelo São Paulo no último domingo, sentiu dores no joelho esquerdo e seguirá fora dos treinos até quinta-feira.

