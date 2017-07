São Paulo joga contra o Grêmio para sair da zona de rebaixamento

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

Depois de vencer o Vasco por 1 a 0 e encerrar uma série de nove jogos sem vitória, o São Paulo ensaia o próximo passo da reação, nesta segunda-feira, às 20 horas, diante do Grêmio, novamente no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca a segunda vitória seguida, sequência que só foi conquistada dois meses atrás, quando superou Avaí e Palmeiras. Se vencer, a equipe sai da zona de rebaixamento, onde se encontra desde a 11.ª rodada.

Para o técnico Dorival Junior, virar o primeiro turno fora da zona da degola é importante do ponto de vista emocional. Um dos problemas que o treinador identificou em seus primeiros jogos como substituto de Rogério Ceni foi o peso psicológico das últimas posições.

LEIA TAMBÉM: Zé Roberto diz que Palmeiras se tornou vítima de 'pressão excessiva'

A única dúvida na escalação é a escolha do substituto de Wellington Nem, fora por causa de dores no ombro direito. Dorival Junior testou Marcinho e Lucas Fernandes. O primeiro tem mais chances.