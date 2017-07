São Paulo joga clássico contra o Santos para fazer Dorival Júnior chegar em paz

Uma vitória do São Paulo não significa necessariamente a fuga do rebaixamento. Com 11 pontos em 17.º, o time foi ultrapassado na última rodada pelo Bahia, que tem a mesma pontuação, mas marcou mais gols. A equipe baiana recebe o Fluminense, às 16 horas, antes do clássico na Vila Belmiro.

No primeiro jogo após a demissão do técnico Rogério Ceni, o São Paulo precisa vencer o Santos, neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 12.ª rodada, para tentar sair da zona de rebaixamento e interromper a sequência de seis rodadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Em termos subjetivos, o time quer superar a saída traumática do ídolo e virar a página para iniciar uma nova fase com Dorival Júnior. Mais tranquilo, o Santos quer manter a boa campanha e se manter entre os cinco primeiros.

Dorival Júnior foi técnico do Santos por quase dois anos, ganhou o Campeonato Paulista de 2016 e foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016. O contato foi confirmado pelo volante Petros, na última quinta-feira. “Ele já entrou em contato com o Pintado para passar todas as informações”, disse o recém-contratado.

Até os santistas sabem que a troca de informações já começou. “Como o Dorival trabalhou quase dois anos com a gente, a dificuldade aumenta um pouco. Ele sabe as características de quase todo mundo”, admitiu o volante Renato.

Além das informações privilegiadas do “espião” Dorival Júnior, o São Paulo espera contar com o cansaço do rival, que atuou na Copa Libertadores no meio da semana vencendo o Atlético Paranaense por 3 a 2, fora de casa. Eliminado de três competições, o time da capital disputa apenas o Brasileirão. “A gente sabe que existe um desgaste maior quando tem um jogo perto do outro. No clássico, você esquece tudo, todo mundo só pensa nos três pontos”, disse o goleiro Renan Ribeiro.

Pintado terá de administrar a má fase de algumas estrelas. Nos últimos treinos, o auxiliar chamou o meia peruano Cueva para uma conversa em particular. Desde a lesão muscular sofrida com a seleção de seu país, em março, o atleta não voltou a ter o mesmo rendimento. Por isso, pode perder a posição de titular. Ele sofre a concorrência do recém-contratado Jonathan Gómez e de Lucas Fernandes.

O atacante argentino Lucas Pratto, principal contratação da temporada, reconheceu que não está conseguindo reeditar as boas atuações que teve no Atlético Mineiro. Seu último gol foi marcado no dia 8 de junho, diante do Vitória.

As opções na defesa aumentaram com a regularização da documentação do equatoriano Richard Arboleda, que pode fazer a sua estreia. O experiente uruguaio Lugano deve ir para o banco de reservas.

Embora esteja bem no torneio, o Santos vem oscilando nos jogos dentro de casa e perdeu pontos para o Cruzeiro e a Ponte Preta. Para Renato, o segredo é manter o “espírito de Libertadores” do jogo da última quarta-feira. “Não podemos perder esse embalo”, disse o meio-campista.