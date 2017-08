São Paulo já vendeu 41 mil ingressos para jogo contra o Cruzeiro

A torcida do São Paulo pode quebrar seu terceiro recorde seguido de público no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, no jogo contra o Cruzeiro, no Morumbi, às 11h, pela primeira rodada do 2º turno da competição.

A três dias do confronto, o São Paulo anunciou nesta quinta-feira que já vendeu 41 mil ingressos para a partida contra o time mineiro. Para o último jogo em casa, contra o Coritiba no dia 3 de agosto, que marcou o retorno do ídolo Hernanes ao estádio, o time levou mais de 53 mil torcedores ao estádio.

LEIA TAMBÉM: No Sul, Chapecoense e Cruzeiro decidem última vaga nas quartas da Copa do Brasil

O início do segundo turno é visto como decisivo para o São Paulo. Com 19 pontos, na 17ª posição, o time espera conseguir o maior número de pontos já nas primeiras partidas do returno, contra Cruzeiro, Avaí (dia 20, na Ressacada) e no clássico contra o Palmeiras (dia 27, no Allianz Parque).