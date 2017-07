Pratto exalta estreia de Hernanes pelo São Paulo

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

Em 16 rodadas, o São Paulo só somou um ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. Foi no empate por 0 a 0 diante do Sport. Esta é uma das razões da fraca campanha que levou o time a ocupar a zona de rebaixamento nas últimas seis rodadas. Para o atacante Lucas Pratto, a partida diante do Botafogo, neste sábado, no Engenhão, é fundamental.

“Sábado é o jogo mais importante para nós. Para qualquer time é ruim ter somado apenas um ponto como visitante. Para o São Paulo, é pior ainda. Para nós é importante para manter os últimos resultados. É um jogo-chave”, afirmou o atacante em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

LEIA TAMBÉM: Santos recebe Ponte para manter embalo e obter 21ª vitória seguida no Pacaembu

O argentino também comentou a estreia de Hernanes, confirmada para sábado. “O São Paulo ganha em todos os aspectos: emocional e experiência. E as coisas que todos sabem, do jogador que ele é. Que jogou em time grande, ganhou tudo aqui”, elogiou o artilheiro do São Paulo, ao lado do reserva Gilberto, com 12 gols.