São Paulo fecha preparação antes de clássico com treino para 18 mil no Morumbi

Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

Na véspera do clássico, o Palmeiras optou por um trabalho reservado, fechado à torcida e à imprensa, mas o São Paulo, por sua vez, fez questão de realizar a atividade no Morumbi, aberta aos torcedores. E o que se viu neste sábado foi uma grande festa, com bandeiras de mastro, fumaça, rojões de fitas e outros adereços. As duas equipes vão se enfrentar neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Cerca de 18 mil fãs compareceram ao Morumbi e houve uma arrecadação de 12 toneladas de alimentos, que serão repassados à Cruz Vermelha. “É um momento de dificuldade, e o que a torcida está fazendo é histórico para um clube de expressão voltar a ser um time de ponta no Brasil, na América e no mundo”, afirmou o zagueiro Lugano.

Desde cedo, enormes filas se formaram em volta do estádio, até porque a diretoria tricolor não liberou todos os acessos ao Morumbi. E lá dentro, com a permissão da PM para batuques e bandeiras, o que se viu foi uma grande festa dos tricolores, que não poderão estar no estádio do rival por causa da determinação de torcida única nos clássicos paulistas.