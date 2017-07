São Paulo faz reunião com Dorival Junior em SC e avança na negociação

Foto: Ivan Storti / Santos FC

A reunião entre Vinicius Pinotti, diretor de futebol do São Paulo, e o técnico Dorival Junior trouxe avanços para que o ex-santista seja o substituto de Rogério Ceni. Embora o negócio ainda não esteja concretizado, Pinotti gostou do que ouviu no encontro pessoal desta terça-feira, em Florianópolis, e agora vai consultar o presidente Leco. Fontes ouvidas pelo Estado afirmam que a contratação é “provável” e que o vínculo deve ser estabelecido até o final de 2018.

Um tema que será debatido entre Pinotti e Leco é a formação da comissão técnica. Dorival Junior costuma levar consigo dois profissionais: seu filho e auxiliar Lucas Silvestre e o preparador físico Celso Rezende. Pintado, auxiliar técnico do São Paulo, independentemente da comissão técnica, deverá comandar a equipe no clássico contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Outro fator que impede a finalização rápida do acordo são problemas familiares que Dorival pretende resolver nesta semana em Florianópolis.

O nome de Dorival foi citado na reunião do Conselho de Administração do São Paulo na noite desta segunda-feira e foi praticamente um consenso entre os dirigentes. Depois de ter sido demitido do Santos no último dia 4 de junho, após derrota para o Corinthians, no Itaquerão, o treinador viajou para Florianópolis, onde tem residência.