São Paulo faz reclamação formal na CBF contra arbitragem de jogo com Coritiba

A diretoria do São Paulo entrou com uma representação na CBF nesta sexta-feira para reclamar da atuação do juiz Péricles Bassols Cortez na derrota para o Coritiba, por 2 a 1, quinta-feira, no Morumbi. A principal reclamação do clube é a marcação de um pênalti do lateral Bruno no atacante Rildo, quando a partida estava empatada por 0 a 0.

É a primeira vez que o clube toma esse tipo de providência na temporada. A atitude foi decidida após uma reunião com o departamento de futebol, nesta sexta-feira. Logo após a partida, ainda na zona mista do Morumbi, o diretor de futebol Vinicius Pinotti já havia manifestado a insatisfação do clube.

“Não foi pênalti, o Rildo se projetou para frente. Desde o primeiro minuto ele segurou o jogo, teve pouquíssimo tempo de bola rolando. Dentro de casa, foi vergonhosa (a arbitragem). Teve um cartão para um que era para outro. Saímos indignados”, afirmou o dirigente.