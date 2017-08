São Paulo fará treino aberto ao público no Morumbi antes do clássico

O São Paulo confirmou nesta quarta-feira que o treino do próximo sábado, no gramado do Morumbi, será aberto ao público. A informação já era aguardada desde terça, quando o clube anunciou que a última etapa de preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o domingo, seria no estádio e não no CT da Barra Funda.

O treino está marcado para 9h30, mas torcedores poderão entrar no Morumbi a partir das 8h30 pelo portão 15. Serão disponibilizados 15 mil lugares e a entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). As doações serão destinadas à Cruz Vermelha.

“É sempre importante contar com a nossa torcida. Vimos isso nos jogos, e agora ter este apoio no treino nos trará ainda mais motivação para o clássico”, destaca o volante Jucilei. “Contamos com o torcedor neste momento do Campeonato Brasileiro, porque este incentivo no sábado nos dará força extra para o jogo. Tenho certeza de que iremos mais confiantes para o clássico”.