São Paulo envia proposta a chineses e deve contratar Jucilei

O volante Jucilei deve ser o quinto reforço do São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador tem interesse em voltar ao Brasil e está muito perto de ser confirmado pelo time paulista, que já enviou uma proposta de empréstimo ao Shandong Luneng, da China.

De acordo com o empresário dele, Nick Arcuri, o clube chinês já aceitou liberá-lo. Em entrevista à ESPN Brasil, o agente explicou que, com a redução no número de estrangeiros que podem ser escalados a cada jogo no Campeonato Chinês, Jucilei não seria tão utilizado pelo Luneng, que também tem Gil, Diego Tardelli, o italiano Pellè e o senegalês Cissé. Foto: Reprodução / Instagram

“Ele foi considerado o melhor asiático do mercado. É um jogador que joga e vem jogando em duas funções. Ele sempre esteve disposto a ajudar o Luneng e sempre jogou em altíssimo nível”, argumentou Arcuri. A tendência é que o clube chinês o empreste de graça ao São Paulo, que já havia tentado a contratação do jogador diversas vezes nos últimos dois anos.

A possibilidade de um acerto é tão grande que Arcuri até falou sobre a possibilidade de Jucilei ser titular no seu novo time. “Não somos nós que decidimos isso, quem decide é o Rogério. Importante é voltar para o Brasil, voltar aos objetivos que é ganhar títulos e buscar um lugar na seleção.”

Jucilei fez três boas temporadas pelo Corinthians e foi vendido ao Anzhi, da Rússia, em 2011, por 10 milhões de euros. Desde então, tem atuado em mercados periféricos, tendo passado também por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Nas últimas duas temporadas, foi titular no Shandong Luneng.

Ele chegaria ao São Paulo para ser o primeiro volante que Rogério Ceni acredita que faz falta ao elenco tricolor. Disputaria posição no meio-campo com Cícero, Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley e Wellington, além do garoto Araruna. Contra o River Plate, quinta-feira à noite, Rodrigo Caio foi escalado na função.