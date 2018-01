São Paulo empresta lateral-esquerdo Matheus Reis para clube de Portugal

O São Paulo fechou neste sábado o empréstimo de seis meses do lateral-esquerdo Matheus Reis para o Moreirense, da primeira divisão de Portugal. O jogador de 22 anos e revelado nas categorias de base de Cotia já foi apresentado pelo novo clube, onde fica até o final da temporada europeia, com a opção de compra ao fim do período.

Matheus Reis será dirigido no time por Sérgio Vieira, técnico que trabalhou no Brasil em clubes como Ferroviária, São Bernardo, América-MG e Atlético Paranaense. Outro brasileiro contratado recentemente pelo Moreirense foi o atacante Edno, de 34 anos, ex-Corinthians e Portuguesa.

O lateral-esquerdo atuou no ano passado por empréstimo no Bahia. Foram 26 jogos e um gol marcado no ano. No retorno ao São Paulo ao final do vínculo, Matheus Reis foi informado pela diretoria de que não seria utilizado. O clube fechou nesta janela de transferências a contratação de Edimar, além de contar com o retorno de Reinaldo e a permanência de Junior Tavares.