São Paulo empata, segue no Z4 e ajuda o Corinthians

O São Paulo empatou com o Grêmio por 1 a 1, nesta segunda-feira, e completou a sexta rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro – tem 16 pontos após 16 jogos, em 18.º, contra 17 de Avaí e Atlético Paranaense. Apesar do resultado dentro de casa, a equipe saiu do estádio do Morumbi aplaudida pelos mais de 51 mil torcedores, o maior público no ano. Depois de sair perdendo por 1 a 0, o time paulista conseguiu a igualdade diante dos gaúchos, que estão em segundo lugar. O resultado foi comemorado pelo líder Corinthians, que agora volta a ter oito pontos de vantagem (40 a 32).

O São Paulo entrou em campo novamente motivado pelo efeito Hernanes. Depois de criar um atmosfera de otimismo na última quarta-feira ao anunciar o reforço no dia do jogo contra o Vasco, levando mais de 22 mil pessoas ao estádio, a emoção nesta segunda foi maior para os são-paulinos. O jogador que está voltando ao clube depois de sete anos entrou no gramado, saudou a torcida e beijou o símbolo do clube. Do lado de fora, a torcida repetiu a festa dos jogos anteriores na chegada da delegação.

Foto: Werther Santana / Estadão Conteúdo

Nada disso incomodou o Grêmio. Um dos méritos da equipe é ser a mesma, dentro e fora de casa. Por isso, já somava cinco vitórias fora de sua arena. Com ótima movimentação, especialmente de Luan e Pedro Rocha, o time do Sul se impôs com facilidade. Em alguns lances, os são-paulinos ficavam procurando a bola de um lado para outro.