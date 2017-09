São Paulo empata com a Ponte e se complica ainda mais

Depois de estar vencendo por 2 a 0, com a chance de sair provisoriamente da zona de rebaixamento, o São Paulo teve o volante Jucilei expulso e cedeu o empate por 2 a 2 para a Ponte Preta, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada. Com o resultado, o time permanece na degola e pode ver os rivais se distanciarem neste domingo. No final, as vaias tomaram conta do Morumbi, que novamente teve bom público, com mais de 42 mil pessoas. O próximo duelo será outro confronto direto: o Vitória, em Salvador.

O jogo foi um retrato do drama vivido pelo time tricolor no torneio. Após a expulsão de Jucilei aos 18 minutos do segundo tempo, o São Paulo se descontrolou emocional e taticamente, não conseguiu segurar a vantagem e foi dominado pela Ponte Preta. Antes de ficar com um jogador a menos, o cenário era completamente diferente.

Foto: Alan Morici / Framephoto / Estadão Conteúdo

O técnico Dorival Junior fez a lição de casa nas duas semanas de pausa desde a derrota para o Palmeiras. A mudança de atitude anunciada foi traduzida por um time mais atento e mais dedicado à marcação. Funcionaram duas mudanças que o treinador testou: a improvisação de Éder Militão como lateral direito, deixando no banco de reservas os especialistas Buffarini e Bruno, e a entrada de Lucas Fernandes no lugar do peruano Cueva no meio de campo. Funcionaram não apenas neste sábado, mas indicam tendências para os próximos jogos. A lateral parece uma questão resolvida.