São Paulo emite nota de pesar pelo falecimento de Waldir Peres, ídolo do clube

O São Paulo emitiu no início da noite deste domingo uma nota – publicada no site oficial do clube – na qual lamenta a morte do ex-goleiro Waldir Peres, de 66 anos, ídolo do clube, que defendeu entre os anos 1970 e 1980, período em que chegou também à seleção brasileira.

O texto enfatiza o começo da trajetória do goleiro no time tricolor, em 1973, vindo da Ponte Preta. Foram 11 anos vestindo a camisa 1 do São Paulo. Waldir Peres fez 617 jogos pelo clube do Morumbi até 1984, sendo superado somente por Rogério Ceni, que atuou 1.237 vezes pela equipe em quase 20 anos de carreira.

Waldir Peres obteve 300 vitórias pelo São Paulo e teve como maior conquista o título do Campeonato Brasileirão de 1977, decidido nas cobranças de pênaltis contra o favorito Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão lotado, em Belo Horizonte. O texto divulgado pelo clube são-paulino também exalta os títulos paulistas que o goleiro ganhou em 1975, 1980 e 1981.