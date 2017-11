São Paulo deverá ter quatro desfalques contra o Coritiba no domingo

O São Paulo viaja no sábado para enfrentar o Coritiba domingo, no Estádio Couto Pereira, e a tendência é que quatro peças desfalquem o elenco. Além de Petros, suspenso, devem ser poupados Lucas Pratto, Hernanes e também Lucas Fernandes. Os três estão no Reffis tratando dores musculares e não participaram do treino desta sexta, o penúltimo antes da viagem ao Paraná.

Na atividade desta sexta, feita com portões fechados no CT da Barra Funda, Dorival repassou ao grupo informações sobre o rival de domingo e simulou jogadas, pedindo atenção ao posicionamento dos atletas. Os jogadores ainda treinaram cobranças de faltas frontais.

A provável escalação do São Paulo diante dos paranaenses tem: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Araruna, Shaylon e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner.