São Paulo demite técnico Rogério Ceni

O São Paulo anunciou na tarde desta segunda-feira, em nota publicada no site oficial, que Rogério Ceni não é mais técnico do clube.

No próximo domingo, o São Paulo vai até o estádio da Vila Belmiro para o clássico contra o Santos. Além da má fase, terá de superar o retrospecto ruim como visitante no Brasileirão: um empate e cinco derrotas. O último tropeço ocorreu no Rio com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, neste final de semana.