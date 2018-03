São Paulo definirá vaga em casa na Copa do Brasil; Inter e Atlético-MG, fora

Horas depois do sorteio dos confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, a CBF definiu, também por sorteio, a ordem dos mandos de campo. Na atual edição, não há o critério do gol fora de casa para servir de desempate.

O São Paulo fará o primeiro duelo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Mineiro receberá o Ferroviário-CE no jogo de ida. A Ponte Preta enfrentará o Náutico em casa no primeiro jogo, assim como o Internacional no duelo contra o Vitória e o Avaí no jogo contra o Goiás. A CBF ainda não informou a data e o local das partidas.

Os cinco classificados avançam às oitavas de final, que é quando entrarão na Copa do Brasil os times que estão na Copa Libertadores: Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Vasco e Chapecoense – o time de Chapecó já foi eliminado da competição continental.

Também entrarão direto nas oitavas de final o América-MG, por ser o atual campeão da Série B, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Luverdense, campeão da Copa Verde.