São Paulo confirma Breno e reforços para a disputa da Florida Cup

O São Paulo divulgou na noite desta quinta-feira os 28 jogadores relacionados para a viagem aos Estados Unidos, onde o time irá disputar a Florida Cup, torneio amistoso que marca a estreia de Rogério Ceni como técnico da equipe. A lista dos atletas que vão embarcar tem o zagueiro Breno, que não atua há quase um ano, e os reforços contratados pela diretoria.

Estarão no torneio nomes como o goleiro Sidão e os atacantes Neilton e Wellington Nem. O outro reforço, o meia Cícero, vai se juntar ao elenco já na Flórida, pois passa férias com a família nos Estados Unidos. Quem também irá direto ao país é o peruano Cueva, que ainda está em Lima e tenta se recuperar de uma dor de garganta.

A lista dos são-paulinos tem como baixas três jogadores convocados para a seleção sub-20. O goleiro Lucas Perri, o zagueiro Lyanco e o atacante David Neres vão representar o Brasil no Sul-Americano da categoria, no Equador, com início no próximo dia 18. A estreia será contra a equipe dona da casa.

Por outro lado, o meia Shaylon, destaque da base do clube, abriu mão de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior para integrar o trabalho da equipe profissional.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para a Florida Cup:

Goleiros – Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Thiago Couto.

Laterais – Buffarini, Bruno, Foguete e Junior Tavares.

Zagueiros – Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão.

Volantes – João Schmidt, Wesley, Thiago Mendes, Wellington e Araruna.

Meias – Cueva, Cícero, Lucas Fernandes e Shaylon.

Atacantes – Chavez, Gilberto, Wellington Nem, Neilton e Luiz Araújo.