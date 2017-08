São Paulo contrata zagueiro Bruno Alves, ex-Figueirense

O zagueiro já passou por exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e, a partir desta terça-feira, quando o elenco se reapresenta depois da viagem para Florianópolis, passa a treinar com o grupo.

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Bruno Alves, seu 19º reforço na temporada. O jogador de 26 anos estava no Figueirense e chega ao clube com um contrato até 2020, a pedido do técnico Dorival Junior.

Bruno Alves deixou o Figueirense há cerca de duas semanas depois de conseguir uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho por estar com três meses de salários atrasados. Dias depois, os advogados do jogador entraram em acordo com o ex-clube e Bruno abriu mão da indenização a que teria direito, aceitando receber apenas os três salários atrasados.

Nascido em Jacareí, no estado de São Paulo, o zagueiro foi para Santa Catarina para jogar no Figueirense. Foi emprestado ao Ribeirão, de Portugal e, em 2013, ganhou espaço na equipe principal do time de Florianópolis: foi bicampeão estadual, em 2014 e 2015, e em abril deste ano completou 100 jogos pela equipe.