São Paulo anuncia banco como patrocinador por três anos

O São Paulo vai entrar em campo para enfrentar o Genus pela Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta terça-feira com um novo patrocinador no seu uniforme. O Banco Intermedium acertou por três anos e, segundo o São Paulo, estampará sua marca nas costas e no ombro da camisa a partir de março no uniforme do elenco profissional. Já o banco informou, via assessoria de imprensa, que anunciará também na omoplata, acima do peito.

“A parceria com o Banco Intermedium reafirma o momento de absoluta e inegável aproximação do mercado com o São Paulo. Empresas dos mais diversos ramos de atuação, e agora um banco, vieram ao São Paulo nos últimos tempos, consolidando o papel fundamental do marketing na reconstrução do nosso clube”, afirmou, ao site do clube, o vice-presidente de comunicação e marketing, José Francisco Manssur.

De acordo com o clube paulista, o acordo inclui ainda um camarote no Morumbi, placas no CT da Barra Funda e ações nas redes sociais do clube, além de outras propriedades. Os valores não foram revelados.

Depois de passar 2015 sem patrocinador master, o São Paulo resolveu retalhar seu uniforme em diversas propriedades. Em maio do ano passado, acertou com a Prevent Senior com patrocinador master até o fim de 2017.

Além disso, o São Paulo tem a marca da Corr Plastik na manga, da Urbano na barra frontal da camisa (os contratos vão até o fim de 2017), da Joli na barra traseira da camisa e da Poty no calção (acordos para as temporadas 2017 e 2018). Por fim, o São Paulo tem o patrocínio da Copa Airlines em mídias sociais.

O São Paulo nunca revelou os valores de cada contrato, mas comemorou ter ultrapassado os R$ 30 milhões em patrocínio em 2016 quando acertou com a Corr Plastik, em julho. Naquele ano, porém, teve patrocinador master por apenas sete meses e de manga de camisa por cinco meses. Além disso, só teve um anunciante no calção por dois meses.