São Paulo antecipa vaga e já são 20 classificados na Copa São Paulo

Com dois gols do zagueiro Walce, o São Paulo venceu o Sergipe-PE por 3 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e está classificado de forma antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado da noite deste sábado também classificou o Botafogo-SP, que mais cedo venceu o Cruzeiro-DF por 3 a 0.

Os dois times paulistas se juntam a outros 18 classificados de forma antecipada: América-MG, Portuguesa, Votuporanguense, Atlético-PR, Novorizontino, Santos, Penapolense, Ponte Preta, Botafogo, Londrina, Ituano, Vila Nova, São Bernardo, Ceará, Taubaté, Palmeiras, Santo André e São Paulo-AP.

Com seis pontos, o São Paulo é líder do Grupo 10, a frente do Botafogo-SP pelo saldo de gols (6 a 4). Eles decidem a liderança na próxima terça-feira, às 19h30, novamente no estádio Santa Cruz. O time de André Jardine tem a vantagem do empate.