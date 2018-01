São Paulo acerta venda de Pratto ao River Plate

Lucas Pratto voltará para o futebol argentino, agora para ser jogador do River Plate. O São Paulo acertou a venda do centroavante por 11,5 milhões de euros (cerca de R$ 44,4 milhões).

Apesar de ter 50% dos direitos econômicos do atleta, o clube tricolor deve receber cerca de 8,5 milhões de euros (R$ 32,90 milhões) na transferência, Em função de cláusulas contratuais estabelecidas no momento da aquisição do atleta no ano passado. O Atlético-MG, que detém 45% do atleta, e empresários, com 5%, receberão o restante do valor. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Como adiantou o Blog do Morelli, o clube preferiu vender o atleta a deixá-lo insatisfeito no Morumbi. Questões pessoais e a busca por uma vaga na seleção argentina na Copa do Mundo da Rússia pesaram na decisão do atleta em deixar o futebol brasileiro.