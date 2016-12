SP acerta com Gabriel Rodrigues, outro destaque da base

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais um jogador que se destacou nas categorias de base do próprio clube. O atacante Gabriel Rodrigues chegou a Cotia em julho, depois de atuar pelo Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, marcou diversos gols, e teve seus direitos federativos e econômicos comprados juntos ao clube de Campinas.

O São Paulo não revelou quanto pagou pelo jogador de 20 anos, apenas que assinou contrato até o final de 2019. É o mesmo tempo do vínculo com o lateral-esquerdo Junior Tavares, que também chegou a Cotia no meio do ano, depois de atuar até mesmo no time principal do Grêmio. Nos dois casos, a opção de compra estava estipulada no contrato de empréstimo. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Diferente de Junior, porém, o São Paulo ainda não garante a participação de Gabriel no elenco profissional que fará pré-temporada na Florida Cup. O atacante fez 12 gols em 16 jogos pelo sub-20, com destaques para os três na goleada por 5 a 0 sobre o Corinthians no Paulista. Ele ainda participou de outras 12 partidas pela Copa Paulista, que o São Paulo jogou com seu time sub-20.

Antes deles, o São Paulo já havia definido que o lateral-direito Foguete, que será incorporado ao elenco principal. Agora falta só acertar com o meia Shaylon, que pertence à Chapecoense. O time paulista também deverá exercer o direito de compra.

Rogério Ceni deve avaliar na pré-temporada boa parte da chamada “geração 96”, de jogadores nascidos em 1996, recordista de títulos na base tricolor. Araruna, Auro, Lucas Kal e Tormena estão entre os atletas que não podem mais atuar na base porque estouraram o limite de idade. Além deles, nomes como Luiz Araújo, Pedro, Lucas Fernandes, Artur, Lucão e Lyanco já estavam no elenco profissional.

No começo do ano, o São Paulo exerceu o direito de compra de outro jogador destaque da base, o volante Banguelê, que chegou a atuar pelo clube no Brasileirão, mas se lesionou diversas vezes e perdeu espaço. O atleta, que pertencia ao São José-RS, foi emprestado para o Novorizontino.