São-paulino Arboleda dá receita para Equador bater Brasil: ‘Atenção todo o tempo’

Há pouco mais de dois meses no Brasil, o zagueiro Robert Arboleda quer aproveitar esta experiência no País para ajudar o Equador a bater a seleção de Tite nesta quinta-feira. O jogador do São Paulo considerou que sua equipe precisará de muita atenção se quiser sair vencedora do duelo que acontecerá na Arena do Grêmio, às 21h45, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

“É um grande desafio enfrentar o Brasil. Para mim, eles têm os melhores jogadores do mundo. Mas nós devemos estar bem concentrados para evitar os erros. O Brasil é uma seleção muito rápida, tem um bom toque. O Equador deve estar atento o tempo todo da partida se quiser conseguir um resultado positivo”, declarou nesta terça.

Titular do São Paulo em meio à luta para fugir da zona de rebaixamento, o zagueiro disse estar “passando pelo melhor momento da carreira”, mas não sabe se vai ser titular nesta quinta-feira. Ele próprio, porém, minimizou a dúvida e fez questão de exaltar seus concorrentes por uma vaga na equipe.